РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки в Москве выздоровели 1,3 тыс. пациентов после лечения от коронавируса, с начала пандемии количество выздоровевших выросло до 1 475 997 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили еще 1 926 новых случаев заражения Covid-19, госпитализировано 709 человек. На ИВЛ находятся 278 человек.

Также в городе за сутки умерло еще 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции в городе стали 28 447 человек.

Горожанам напоминают: победа над пандемией — это вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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