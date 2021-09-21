РИАМО - 21 сен. Лучшие представители «благородных» профессий Подмосковья, в том числе врачи и учителя, должны быть отмечены и получить новые комфортабельные дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Лучшие в нашем Подмосковье должны жить в современных светлых домах. Это и учителя, и врачи, другие категории. У нас есть выдающиеся тренеры, преподаватели. Принято эти профессии называть «благородными». <…> Я очень надеюсь, что наши лучшие врачи, лучшие учителя будут иметь доступ к таким домам», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор также добавил, что необходимо создать закон, определяющий категории профессий, которым могут быть предоставлены новые дома.

В Подмосковье с 2016 года реализуется программа «Социальная ипотека». Суть программы состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке.