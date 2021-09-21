РИАМО - 21 сен. Лучшие представители «благородных» профессий Подмосковья, в том числе врачи и учителя, должны быть отмечены и получить новые комфортабельные дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор также добавил, что необходимо создать закон, определяющий категории профессий, которым могут быть предоставлены новые дома.
В Подмосковье с 2016 года реализуется программа «Социальная ипотека». Суть программы состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке.
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