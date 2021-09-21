РИАМО - 21 сен. Новые скоропомощные стационарные комплексы появятся на территории 4 столичных многопрофильных больниц до конца 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столице продолжается активное строительство новых объектов здравоохранения, в частности инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи. До конца 2022 года в составе 4 московских больниц появятся современные скоропомощные стационарные комплексы, которые смогут принимать до 1,2 тыс. пациентов в сутки», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, комплексы строятся для НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №15 им. О.М. Филатова и ГКБ им. В.М. Буянова, их общая площадь составит более 68 тыс. кв. м. В настоящее время на строительных площадках ведутся монолитные работы, начинается возведение перегородок и монтаж инженерных сетей.

Заммэра отметил, что в новых скоропомощных комплексах смогут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов, в каждом из них расположится экстренный операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии, блок лучевой диагностики, лаборатория срочных анализов и диагностическое отделение.

«Это позволит лучше справляться с растущим потоком пациентов, минимизирует время диагностики и повысит качество приема, точность предварительного диагноза и определения профильного отделения госпитализации. Два из скоропомощных комплексов – в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ им. С.П. Боткина – будут также оснащены вертолетными площадками на кровле для приема пациентов, нуждающихся в экстренной помощи», – добавил Бочкарев.

Он также отметил, что с 2011 года в Москве было построено более 100 новых объектов здравоохранения, а в планах на 2021-2023 годы – строительство 73 объектов общей площадью порядка 1 млн кв. м.