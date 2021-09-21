РИАМО - 21 сен. Больше 60% московских компаний используют удаленку, это влияет как на работу сотрудников, так и на траты самих фирм, пишет газета «Известия».

По данным исследования ВТБ, больше всего людей в дистанционке привлекает экономия времени на дорогу в офис. Недостаток такого формата работы - отсутствие личных контактов с коллегами.

При этом 27% респондентов предпочли бы смешанный график.

Перед пандемией Covid-19 удаленная работа интересовала россиян очень редко. Однако в других странах она составляла от 2% до 40%. На фоне коронавируса популярность онлайн-формата работы выросла примерно в 8 раз.

Сегодня некоторые эксперты считают, что удаленка - это тренд, который будет развиваться вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

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