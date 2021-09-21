РИАМО - 21 сен. Реанимационная бригада Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова спасла 2-летнюю девочку, которая задыхалась, подавившись огурцом, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ситуация была осложнена тем, что женщина везла ребенка в Москву с дачи и медицинским работникам нужно было перехватить их на МКАД. Мама девочки была в панике и не могла четко объяснить, где конкретно они находятся.

По словам врача анестезиолога-реаниматолога 34-й подстанции столичной скорой помощи Александра Королева, ситуация разворачивалась так: мама с 2-летней девочкой уехали на выходные за город. Они проводили время на улице. Мама отвернулась от ребенка на короткое время, чтобы ответить на телефонный звонок, а девочка за это время сорвала огурец с грядки, откусила от него и побежала за собакой. Она споткнулась, упала и подавилась огурцом. Девочка начала задыхаться и громко кашлять, а потом у нее началась сильная рвота.

Увидев происходящее, женщина приняла решение везти ребенка в город.

«На МКАД девочке стало плохо, рвота усиливалась, и ее мама позвонила в 103. Именно так описала ситуацию мама маленькой пациентки», - сказал врач.

Реанимационная бригада скорой помощи доехала до места вызова за 7 минут. После осмотра девочки врачи поняли, что угроза жизни ребенка отсутствует, и оперативно эвакуировали ее в Морозовскую детскую больницу. Там ребенку провели эндоскопическое обследование дыхательных путей и пищевода. Затем врачи больницы назначили необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Сейчас девочка выписана из больницы, ее здоровью ничего не угрожает.