РИАМО - 21 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Омнилаб», представленные ГКУ «Мособлрезерв», и приняло решение о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, госучреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по поддержке (веб-хостингу) сайта.

В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, «Мособлрезерв» расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС Московской области пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Омнилаб» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.