РИАМО - 21 сен. Наказы жителей Подмосковья, собранные в ходе предвыборной кампании, необходимо претворить в жизнь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Воробьев отметил, что наказы собирали в течение последних месяцев. Жители обращали внимание властей на различные приоритетные вопросы, требующие решения.
По словам главы региона, необходимо определить, какие из наказов уже вошли в госпрограммы, а какие требуют рассмотрения.
Всероссийские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирали депутатов Госдумы и Мособлдумы, также жители голосовали на выборах в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.
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