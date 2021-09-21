РИАМО - 21 сен. Наказы жителей Подмосковья, собранные в ходе предвыборной кампании, необходимо претворить в жизнь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Воробьев отметил, что наказы собирали в течение последних месяцев. Жители обращали внимание властей на различные приоритетные вопросы, требующие решения.

«Игорь Юрьевич (Брынцалов, председатель Мособлдумы - ред.), я хотел вас как руководителя Московской областной думы поздравить с новым избранием. Прошу вас систематизировать это (наказы - ред.) и (в конце октября - ред.) обсудить, как, где и когда мы эти наказы будем решать и, самое главное, информировать жителей. Чтобы это не кануло в лету, как говорят, а все-таки было реализовано. В том числе под контролем народных избранников, которым оказали доверие в последние, соответственно, три дня - 17-19 сентября», - сказал Воробьев.

По словам главы региона, необходимо определить, какие из наказов уже вошли в госпрограммы, а какие требуют рассмотрения.

Всероссийские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирали депутатов Госдумы и Мособлдумы, также жители голосовали на выборах в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.