РИАМО - 21 сен. За 8 месяцев текущего года сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили и пресекли 18,572 млн административных нарушений в области безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом по линии автоматической фотовидеофиксации объемы правоприменения составили 17,308 млн постановлений по делам об административных правонарушениях.

Подвергнуты административным наказаниям за непредоставление преимущества в движении пешеходам более 76 тыс. водителей. Кроме того, пресечено почти 79 тыс. нарушений ПДД со стороны пешеходов.