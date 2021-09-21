РИАМО - 21 сен. 106 медиков городского округа Домодедово получат земельные участки в коттеджном поселке «Спасибо врачам» в деревне Курганье, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«К октябрю 106 земельных участков будет выделено домодедовским медикам. <…> Медики получают участки под индивидуальное жилищное строительство», - рассказал Александр Двойных на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Двойных, площадь поселка «Спасибо врачам» составит 16,9 гектара. Медики могут построить блочные или каркасные дома с 2-4 спальнями по готовым проектам в ипотеку или кредит, а также возвести их самостоятельно. Определиться с проектами домов можно в ближайшие три месяца. По оптимистичному сценарию, первый дом будет готов к концу 2022 года. Площадь земельных участков составит 8 соток. Они будут огорожены забором, кроме того, на участке появится въездная группа.

В числе первых 106 врачей, которые получат земельные участки, - специалисты, которые работают в инфекционной зоне, с Covid-пациентами, а также участковые врачи-терапевты.

«Такой продукт позволит врачам не просто передать земельные участки, которые у них будут стоять неосвоенными, но помогут создать комфортный коттеджный поселок, где врачи будут жить, где будут находиться их семьи», - отметил Двойных.

Глава городского округа Домодедово добавил, что для медицинских работников также планируют создание еще одного поселка площадью 34 гектара.