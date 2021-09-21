РИАМО - 21 сен. До конца ноября 2021 года миграционный центр в Путилкове в Красногорске переедет на новую площадку, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

«Мы подобрали новую удобную площадку <…>. Соответственно в ноябре месяце мы должны переехать на новую площадку, и миграционный центр в Путилкове прекратит свою работу», — сказал Роман Каратаев на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главе Красногорска Алексею Спасскому встретиться с жителями и проинформировать их об этом решении.

«Решение нами принято, нужно время на подготовку, в том числе программного обеспечения, и настроить всю инфраструктуру. <...> До конца ноября постараемся эту проблему решить как можно быстрее, мы эту проблему слышим и обязательно решим, прошу наш информационный блок включиться», — подчеркнул Воробьев.