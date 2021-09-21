РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки в столице выявили 1926 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 606 175 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Процедура бесплатная и длится около 40 минут.

Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

В России за минувшие сутки выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 812 пациентов, полностью выздоровели 15 437 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 7 313 851 случай заболевания, скончались 199 808 человек, выздоровели 6 526 111 человек.

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