РИАМО - 21 сен. Столичные следователи ходатайствуют об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве сына на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 18 сентября в квартире жилого дома по ул. Корнейчука мужчина во время конфликта с 50-летним сыном нанес ему множественные ножевые ранения в область туловища. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчина задержан, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Конфликт возник на бытовой почве, в ходе распития спиртного. Задержанному предъявлено обвинение.