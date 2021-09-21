РИАМО - 21 сен. Для движения транспорта в столице открыто 65% участков системы хордовых скоростных магистралей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Общая протяженность системы скоростных магистралей, состоящей из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, составит 362 км, что сопоставимо с длиной 4 ТТК. На сегодня уже запущено 205 км дорог, то есть 65% от всей протяженности», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что сегодня полностью открыта Северо-Западная хорда.

«Северо-Восточная поедет через 2 года – в конце 2023 года. На Юго-Восточной хорде идут активные работы по проектированию и строительству, ее запуск намечен на второе полугодие 2023 года. К этому же времени будет завершено строительство Южной рокады. Здесь уже построены 3 участка, сейчас в стройке еще 5», – добавил Бочкарев.

По словам генерального директора «Мосинжпроекта» (главного подрядчика и проектировщика ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрия Кравцова, сейчас на участках Юго-Восточной хорды возводится ряд искусственных сооружений.

«На 8-м участке Юго-Восточной хорды строятся 4 путепровода, а на развязке ЮВХ с Волгоградским проспектом возводятся 5 эстакад», – сказал Кравцов.

Он добавил, что параллельно расширяется улица Верхние поля, после реконструкции она станет частью Южной рокады.

Строительство хордовой системы скоростных магистралей – ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы города, тем самым снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. Согласно расчетам экспертов, хордовая система на 20% эффективнее замкнутой кольцевой.

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