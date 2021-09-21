РИАМО - 21 сен. За два дня в разных районах столицы выпало до 38 мм осадков, что составляет почти 60% месячной нормы, городская водосточная сеть справилась с этими объемами и работает в штатном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Летом водосточную сеть обследовали и подготовили к осенним ливням.

В местах возможного скопления воды круглые сутки дежурят бригады и спецтехника «Мосводостока». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

Дождь, начавшийся в понедельник, продолжится 21 и 22 сентября. Также в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.