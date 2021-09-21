РИАМО - 21 сен. Спецборт МЧС с 7 пострадавшими при стрельбе в университете Перми вылетел в столицу, сообщает kp.ru.

20 сентября студент открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли 6 человек, пострадали более 20.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.

21 сентября в Пермском крае объявили днем траура в связи с трагедией.