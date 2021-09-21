РИАМО - 21 сен. В Подмосковье государственные услуги будут предоставляться по факту сложившейся жизненной ситуации, например, создание семьи или рождение ребенка. Благодаря этому нужные госуслуги будет проще выбрать, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«У нас 235 услуг, ежегодно мы тратим на это порядка 200 млрд рублей. 95 услуг оказываются по линии министерства социального развития, еще 140 услуг идут по линии других министерств. Совместно с Мингосом (министерством государственного управления, ИТ и связи региона – ред.) мы сейчас приводим эти услуги к жизненным ситуациям», — сказала Ирина Каклюгина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она уточнила, что к таким услугам относится переезд в Подмосковье, создание семьи и другие. Основная задача — упростить для жителя выбор конкретной госуслуги среди их ассортимента под свою жизненную ситуацию. ​

Каклюгина добавила, что выплаты по госуслуге «Скоро в школу» получили около 100 тыс. человек. Так, многодетным семьям выдали по 3 тыс. рублей, семьям с ребенком-инвалидом — по 13 тыс. рублей. Каждый получил рюкзак первоклассника.

Выплаты также получили семейные пары – юбиляры. За прожитые в браке 55, 60, 65 лет и так далее они получили поздравление от команды губернатора Московской области и денежную сумму. Семьи с приемными детьми тоже получили положенные им денежные выплаты. Упомянутые выше суммы приходят автоматически, гражданину для этого не нужно никуда обращаться.

Ранее Воробьев подчеркивал, что социальная сфера должна модернизироваться и все услуги должны оказываться быстро и удобно.