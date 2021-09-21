РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 сен. За год 580 человек прошли обследование на кардиокресле, расположенном в поликлинике №2 по ул. Летной, 34 Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Обследование проводится пациентом самостоятельно, без предварительной записи. Наибольшее число обследованных - те, кому за 50. В гендерным разрезе женщин больше. 133 пациентам рекомендовано дообследование.

Чаще всего кардиокресло выявляет синусовую тахикардию. На втором и третьем местах внутрижелудочковое замедление проводимости и синусовая аритмия. А всего аппарат фиксирует 25 патологий.

Кардиокресло разработано Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии. Предлагаемый метод выявления наличия нарушения углеводного обмена по ЭКГ/ФПГ позволяет оценить возможность раннего выявления нарушений углеводного обмена без забора у пациента крови и использования реактивов.