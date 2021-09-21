РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Мебельная фабрика «Дана» из Нахабина подарила травмпункту Красногорской горбольницы №1 удобную офисную мебель, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Офисные столы, тумбы, стеллажи сделаны под заказ для удобства персонала. Оснащение мебелью стало финальным штрихом в обновлении медучреждения.

Основные ремонтные работы завершились в травмпункте в начале сентября. В помещениях обновили плитку, полы и потолки, отремонтировали инженерные системы – водопровод, канализацию, электричество, установили сплит-системы в кабинете, перевязочной и операционной и душевые кабины для персонала.

По региональной программе текущего ремонта объектов здравоохранения в этом году также отремонтировали пункт скорой помощи в Нахабине. Сейчас работы ведутся на подстанции «Скорой помощи» в Красногорске и родильном доме.

Мебельная фабрика «Дана» является резидентом проекта «Сделано в Красногорске». В ассортименте представлен как классический, так и современный стиль модерн. Недавно компания заявила о старте продаж новой коллекции Palmari для гостиных и спальных комнат.