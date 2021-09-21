РИАМО - 21 сен. Коммунальная техника Москвы готова к работе в осенне-зимний период, она уже прошла техническую диагностику, ремонт и модернизацию, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для уборки города будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и 30 тыс. средств малой механизации», - сказал заммэра.

По его словам, техника оборудована устройствами ГЛОНАСС. С помощью этой системы можно следить за ней в режиме реального времени.

Бирюков отметил, что большая часть техники используется в Москве круглый год, а перед похолоданием ее переводят на зимний режим работы.

«На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов», - сказал он.

Бирюков добавил, что перед началом сезона «расконсервируют» технику, применяемую только в зимний период. Речь идет о линейных снегопогрузчиках, автогрейдерах, роторных снегоочистителях и мобильных снегоплавильных установках.