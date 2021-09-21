РИАМО - 21 сен. Подмосковная система здравоохранения испытывает большую нагрузку в период пандемии коронавируса, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры санитарной защиты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим рост госпитализаций. Да, может, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Воробьев отметил, что система здравоохранения в регионе продолжает испытывать нагрузку. Чтобы не заразиться коронавирусом, жителям необходимо обрабатывать руки и носить маски. Кроме того, действенным способом борьбы с пандемией является вакцинация.

«Вакцинирование обеспечивает более легкое, в случае если антитела упали, протекание болезни. Это факт», - заключил губернатор.

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье прошли более 3,5 млн человек. Сделать прививку могут граждане старше 18 лет при предъявлении паспорта и полиса ОМС.

С начала пандемии в Московской области зарегистрировали свыше 437 тыс. случаев инфицирования Covid-19.

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