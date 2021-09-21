РИАМО - 21 сен. В 99,9% объектов социальной сферы и 99,4% многоквартирных жилых домов Подмосковья включили отопление, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«С 2000 года еще никогда не запускали теплоснабжение ранее 20-х чисел. Сейчас мы запустили с 13 числа, а благодаря той работе, которую мы провели, мы ушли от 2-3 недель запуска на 4-7 дней запуска всех объектов», - сказал Хромушин на совещании губернатора региона с руководителями ведомств и главами городских округов.

Вице-губернатор отметил, что также была запущена горячая линия, на которую жители могли сообщить о проблемах с подачей тепла. За 4 дня ее работы поступило около 1,6 тыс. звонков от жителей Подмосковья. Кроме того, была создана интерактивная карта, на которой жители могли увидеть, когда в их дом подадут тепло.

Граждан информировали и с помощью электронных писем, их было отправлено 4,5 млн. В них были разъяснения о том, когда включат отопление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тепло должно прийти во все дома Подмосковья.

Работа по подаче тепла организована во всех городских округах и велась в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни. Телефоны горячей линии по вопросам отопления в Подмосковье: +7(499)444-01-00; +7(496)245-15-99.