РИАМО - 21 сен. Тепло должно быть подано на весь жилой фонд Подмосковья, использующих централизованное отопление, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«99% или 98% домов подключено. Как мы понимаем, в большой системе даже 1% или 2% - это большое количество, которое тоже должно быть (решено - ред.). Тепло должно прийти в дома», - отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

С учетом резкого похолодания пробные пуски тепла в регионе начали 10 сентября, чтобы избежать подъема простудных заболеваний. Отопительный сезон в регионе стартовал 13 сентября.

Отопление уже включено на всех объектах социальной сферы и в более чем 47 тыс. многоквартирных домов Подмосковья. Работа по подаче тепла организована во всех городских округах и велась в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни.

За всю историю ЖКХ в Московской области централизованное отопление в Подмосковье не включали ранее 19 сентября.

Как правило, на запуск такой инерционной системы, как в Подмосковье, требуется 2-4 недели. Тем не менее, модернизация системы теплоснабжения позволила пустить тепло менее чем за 7 дней.

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