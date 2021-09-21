РИАМО - 21 сен. Прошедшие выборы показали высокий уровень доверия жителей Московской области к действующей власти, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы очередной раз заручились высоким доверием. Это позволяет нам дальше обсуждать и, самое главное, решать актуальную повестку», - отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он поблагодарил главу Мособлизбиркома Илью Березкина, представителей правоохранительных органов, а также глав городских округов за организацию и проведение электорального процесса. По словам Воробьева, выборы прошли на высоком уровне.

«На выборах в этом году избирателей у нас 5,8 млн человек. <…> На полгода раньше было на 30 тыс. меньше», - добавил губернатор.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.