РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Отопление подали на все объекты социальной сферы и жилой фонд подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В настоящее время отопление исправно работает на всех объектах социальной сферы и в 1550 многоквартирных домах, использующих централизованное отопление. Работа по подаче тепла была организована в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни.

С учетом резкого похолодания, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы избежать подъема простудных заболеваний, в этом году пробные пуски тепла начались 10 сентября, а отопительный сезон в регионе стартовал 13 сентября.

За всю историю существования жилищно-коммунального хозяйства в Московской области централизованное отопление в Подмосковье не включали ранее 19 сентября (это было в самом холодном 2000 году).

Как правило, на запуск такой инерционной системы, как в Подмосковье, требуется 2-4 недели. Тем не менее, модернизация системы теплоснабжения позволила пустить тепло менее чем за 7 дней.

«Сегодня основным вопросом остается продувка стояков в жилом секторе многоквартирных домов. К большому сожалению, этот технологический процесс нельзя обойти стороной. Нам крайне важно, чтобы у жителей было тепло в квартирах, если в квартире холодно, мы оперативно решим ваш вопрос», - говорится в сообщении.

При отсутствии тепла в квартире горожане могут позвонить на горячую линию по телефонам: 8(499)444-01-00, 8(496)245-15-99, либо в единую диспетчерскую службу городского округа: 8(495)563-79-32.