РИАМО - 21 сен. На базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой начала работать клиника расстройств пищевого поведения для детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Медицинское учреждение будет оказывать помощь детям, страдающим от анорексии, булимии, чрезмерного употребления пищи и других недугов. Клиника также имеет важное социальное значение, так как расстройство пищевого поведения может быть вызвано хроническим стрессом, неуверенностью в себе и многими другими психологическими факторами.

Директор центра имени Г.Е. Сухаревой, главный внештатный детский специалист психиатр столичного департамента здравоохранения Марина Бебчук отметила, что на сегодняшний день нервная анорексия — это очень серьезное заболевание, связанное с психологическими причинами. При отсутствии своевременной помощи оно может привести к крайне негативным последствиям для здоровья и даже жизни.

«Понимая социальную значимость этой проблемы, мы разработали комплексный мультидисциплинарный подход к лечению расстройств пищевого поведения. Это означает, что диагностику, лечение и реабилитацию обеспечат высококвалифицированные специалисты: психиатры, психологи, педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, эндокринологи, педагоги», — сказал он.

Она отметила, что ее команда обладает значимым опытом в лечении не только анорексии, булимии, компульсивного переедания, но и расстройств пищевого поведения при аутизме, задержке психического развития и других нарушениях здоровья.

Юные пациенты будут круглосуточно находиться в стационаре под наблюдением специалистов. В клинике созданы все условиях для их комфортного пребывания. Важно отметить, что в учреждении работает отделение социального развития и психологической реабилитации.