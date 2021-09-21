РИАМО - 21 сен. С января по август 2021 года пассажиры ЦППК оплатили банковской картой около 68 млн билетов. Безналичным способом оплачивают почти 60% проездных документов, сообщает пресс-служба компании.

Всего за данный период было куплено 114 млн проездных. Объем безналичных продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10%.

Пассажиры ЦППК могут приобрести проездной документ за безналичный расчет в кассах компании, в большинстве билетопечатающих автоматов, на турникетах и валидаторах станций МЦД, в приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также в сервисах партнеров.

Компания последовательно расширяет диапазон способов оплаты проезда для пассажиров. Процесс приобретения билетов безналичным способом не только позволяет пассажирам сэкономить время, но и является более безопасным.