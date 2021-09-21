РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Пробка протяженностью около 8 км образовалась на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
При движении в сторону Москвы затор начинается возле автоцентра Major. Участок до пересечения с МКАД обозначен на карте красным.
Также придется постоять в пробке тем, кто решит ехать в столицу по Волоколамскому шоссе. В районе станции МЦД-2 Пенягино скорость потока снижается, от пересечения со Спасской улицей образуется серьезная пробка до реки Сходни в Москве.
Небольшая пробка образовалась на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Проезд затруднен и со стороны Красногорска, и со стороны Павшинской поймы.
На всем протяжении Волоколамского шоссе наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях. Затруднен выезд со второстепенных улиц.
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