Что делать, если вам предложили стать присяжным заседателем

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Чтобы набрать коллегию присяжных, секретарь судебного заседания или помощник судьи путем случайной выборки отбирают из специальных списков кандидатов в присяжные. Эти списки составляют на основе персональных данных об избирателях и участниках референдумов, содержащихся в информационном ресурсе Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».

Работник суда рассылает отобранным гражданам приглашения в суд с указанием даты и времени. Извещение должно прийти не позднее чем за семь суток до начала судебного разбирательства (ч. 6 ст. 326 УПК РФ).

Получив такое извещение, гражданин становится лишь кандидатом в присяжные. После этого, явившись в суд в назначенное время, он должен заполнить анкету, ознакомиться с сутью предполагаемой работы, и только после принесения присяги кандидат становится присяжным.

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