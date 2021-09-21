Что делать, если вам предложили стать присяжным заседателем

Законодательная база
Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя регулируются федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом РФ. К тому же процесс отбора кандидатов зафиксирован в приказах Судебного департамента Верховного суда РФ, говорит Мартин Зарбабян, адвокат, член Адвокатской палаты Москвы.
Как становятся присяжными
Чтобы набрать коллегию присяжных, секретарь судебного заседания или помощник судьи путем случайной выборки отбирают из специальных списков кандидатов в присяжные. Эти списки составляют на основе персональных данных об избирателях и участниках референдумов, содержащихся в информационном ресурсе Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».
Работник суда рассылает отобранным гражданам приглашения в суд с указанием даты и времени. Извещение должно прийти не позднее чем за семь суток до начала судебного разбирательства (ч. 6 ст. 326 УПК РФ).
Получив такое извещение, гражданин становится лишь кандидатом в присяжные. После этого, явившись в суд в назначенное время, он должен заполнить анкету, ознакомиться с сутью предполагаемой работы, и только после принесения присяги кандидат становится присяжным.
Что делать, если вас хотят уволить: права работника, компенсации и законные основания>>
Кто может стать присяжным
Право граждан на участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей следует из Конституции РФ (ч. 5 ст. 32). Присяжными могут быть россияне, включенные в списки кандидатов на эту роль (ч. 1 ст. 3 федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ). Но не каждый может стать присяжным: существует ряд ограничений.
Присяжными не могут быть лица младше 25 и старше 65 лет, недееспособные граждане, граждане, состоящие на учете в связи с лечением от алкоголизма или наркомании, лица, подозреваемые в совершении преступлений, и другие. К тому же, если человеку, например, требуется почасовая медицинская процедура, присяжным он быть не сможет, поясняет Татьяна Петренко, юрист, генеральный директор и управляющий партнер компании Legal Lab Pro, учредитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia. Есть и другие ограничения, они прописаны в ст. 7. федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ.
«Охота на ведьм» или закон для блогеров: что изменит проект о просветительской деятельности>>
Обязанности присяжного
«Присяжные заседатели принимают участие в отправлении правосудия при рассмотрении судами уголовных дел. К их компетенции относится разрешение вопросов о фактической стороне деяния, вменяемого подсудимому. То есть присяжным заседателям надлежит ответить на вопросы: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния», — поясняет Мартин Зарбабян.
Суд присяжных не подразумевает наличия специальных юридических познаний у присяжных или понимания ими существа рассматриваемого уголовного дела с правовой точки зрения. Напротив, предполагается, что при принятии решения они будут руководствоваться жизненным опытом, здравым смыслом и совестью.
«Такая особая правовая природа суда присяжных и существование ограничений характеризуют самих присяжных заседателей в качестве непрофессиональных судей, являющихся представителями общества, которые не подвержены формированию специфически-профессионального типа личности», — подчеркивает адвокат Мартин Зарбабян.
По словам Татьяны Петренко, работа эта является стрессовой: нужно внимательно слушать выступления прокурора, адвоката и свидетелей, а затем выносить приговор, поэтому многие отказываются выполнять свой гражданский долг в качестве присяжного.
Сколько времени занимает исполнение обязанностей присяжного
Обычно граждан призывают «работать» присяжными один раз в год на десять рабочих дней. Впрочем, если рассмотрение уголовного дела не закончилось в указанный срок, то придется участвовать в заседаниях столько, сколько понадобится, — ограничений тут нет (ст. 10 федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ).
Оплата труда присяжного
Работодатель должен освободить сотрудника от работы и сохранить за ним место, пока он исполняет обязанности присяжного (ст. 165 и 170 ТК РФ).
Пока гражданин является присяжным, суд выплачивает ему из федерального бюджета вознаграждение в размере половины должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия в судебных заседаниях, но не менее его среднего заработка по месту работы за такой период (ст. 11 федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ). При этом увольнение или перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. Также при необходимости суд возмещает командировочные и транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно. Они должны быть подтверждены документально — например, чеками или квитанциями.
По словам Зарбабяна, на присяжного в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.
Соавторы законопроекта против домашнего насилия: «От нашей идеи остался только скелет»>>
Кто может отказаться от роли присяжного
По устному или письменному заявлению от исполнения обязанностей присяжного заседателя председательствующим судьей могут быть освобождены, согласно ч. 7 ст. 326 УПК РФ:
- лица старше 60 лет;
- женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет;
- лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;
- лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным или государственным интересам;
- лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании.
Впрочем, даже не относясь к этим категориям, вы по-прежнему можете отказаться от роли присяжного.
Как отказаться от участия в суде
Если вы не можете стать присяжным, Татьяна Петренко рекомендует сразу после получения извещения написать заявление в свободной форме и изложить в нем причину отказа от участия в судебных заседаниях. Адрес, на который надо отправить заявление, будет указан на извещении.
Впрочем, даже если кандидат в присяжные ничего не напишет и не явится в суд в указанный в извещении срок, никакие санкции или штрафы ему не грозят.
А вот за неявку в суд без уважительной причины присяжный (гражданин, принесший присягу, а не просто кандидат) может быть оштрафован на сумму вплоть до 2500 рублей (ч. 3 ст. 333, ст. 117 и 118 УПК РФ), так как участие в судебных заседаниях является его обязанностью.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии