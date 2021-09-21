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Что делать, если вам предложили стать присяжным заседателем

Кто может стать присяжным, в чем заключаются его обязанности и можно ли отказаться от этой роли, РИАМО рассказали эксперты‑юристы.
© Фото,   Пресс-служба Мосгорсуда
1

Законодательная база

Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя регулируются федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом РФ. К тому же процесс отбора кандидатов зафиксирован в приказах Судебного департамента Верховного суда РФ, говорит Мартин Зарбабян, адвокат, член Адвокатской палаты Москвы.

2

Как становятся присяжными

© РИАМО,   Александр Манзюк

Чтобы набрать коллегию присяжных, секретарь судебного заседания или помощник судьи путем случайной выборки отбирают из специальных списков кандидатов в присяжные. Эти списки составляют на основе персональных данных об избирателях и участниках референдумов, содержащихся в информационном ресурсе Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».

Работник суда рассылает отобранным гражданам приглашения в суд с указанием даты и времени. Извещение должно прийти не позднее чем за семь суток до начала судебного разбирательства (ч. 6 ст. 326 УПК РФ).

Получив такое извещение, гражданин становится лишь кандидатом в присяжные. После этого, явившись в суд в назначенное время, он должен заполнить анкету, ознакомиться с сутью предполагаемой работы, и только после принесения присяги кандидат становится присяжным.

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3

Кто может стать присяжным

© РИАМО,   Александр Манзюк

Право граждан на участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей следует из Конституции РФ (ч. 5 ст. 32). Присяжными могут быть россияне, включенные в списки кандидатов на эту роль (ч. 1 ст. 3 федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ). Но не каждый может стать присяжным: существует ряд ограничений.

Присяжными не могут быть лица младше 25 и старше 65 лет, недееспособные граждане, граждане, состоящие на учете в связи с лечением от алкоголизма или наркомании, лица, подозреваемые в совершении преступлений, и другие. К тому же, если человеку, например, требуется почасовая медицинская процедура, присяжным он быть не сможет, поясняет Татьяна Петренко, юрист, генеральный директор и управляющий партнер компании Legal Lab Pro, учредитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia. Есть и другие ограничения, они прописаны в ст. 7. федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ.

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4

Обязанности присяжного

  pixabay.com

«Присяжные заседатели принимают участие в отправлении правосудия при рассмотрении судами уголовных дел. К их компетенции относится разрешение вопросов о фактической стороне деяния, вменяемого подсудимому. То есть присяжным заседателям надлежит ответить на вопросы: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния», — поясняет Мартин Зарбабян.

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Суд присяжных не подразумевает наличия специальных юридических познаний у присяжных или понимания ими существа рассматриваемого уголовного дела с правовой точки зрения. Напротив, предполагается, что при принятии решения они будут руководствоваться жизненным опытом, здравым смыслом и совестью.

«Такая особая правовая природа суда присяжных и существование ограничений характеризуют самих присяжных заседателей в качестве непрофессиональных судей, являющихся представителями общества, которые не подвержены формированию специфически-профессионального типа личности», — подчеркивает адвокат Мартин Зарбабян.

По словам Татьяны Петренко, работа эта является стрессовой: нужно внимательно слушать выступления прокурора, адвоката и свидетелей, а затем выносить приговор, поэтому многие отказываются выполнять свой гражданский долг в качестве присяжного.

5

Сколько времени занимает исполнение обязанностей присяжного

Обычно граждан призывают «работать» присяжными один раз в год на десять рабочих дней. Впрочем, если рассмотрение уголовного дела не закончилось в указанный срок, то придется участвовать в заседаниях столько, сколько понадобится, — ограничений тут нет (ст. 10 федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ).

6

Оплата труда присяжного

© РИАМО,   Николай Корешков

Работодатель должен освободить сотрудника от работы и сохранить за ним место, пока он исполняет обязанности присяжного (ст. 165 и 170 ТК РФ).

Пока гражданин является присяжным, суд выплачивает ему из федерального бюджета вознаграждение в размере половины должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия в судебных заседаниях, но не менее его среднего заработка по месту работы за такой период (ст. 11 федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ). При этом увольнение или перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. Также при необходимости суд возмещает командировочные и транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно. Они должны быть подтверждены документально — например, чеками или квитанциями.

По словам Зарбабяна, на присяжного в период осуществления им правосудия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.

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7

Кто может отказаться от роли присяжного

© РИА Новости,   Александр Кряжев

По устному или письменному заявлению от исполнения обязанностей присяжного заседателя председательствующим судьей могут быть освобождены, согласно ч. 7 ст. 326 УПК РФ:

- лица старше 60 лет;

- женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет;

- лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;

- лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным или государственным интересам;

- лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании.

Впрочем, даже не относясь к этим категориям, вы по-прежнему можете отказаться от роли присяжного.

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Как отказаться от участия в суде

© РИА Новости,   Максим Богодвид

Если вы не можете стать присяжным, Татьяна Петренко рекомендует сразу после получения извещения написать заявление в свободной форме и изложить в нем причину отказа от участия в судебных заседаниях. Адрес, на который надо отправить заявление, будет указан на извещении.

Впрочем, даже если кандидат в присяжные ничего не напишет и не явится в суд в указанный в извещении срок, никакие санкции или штрафы ему не грозят.

А вот за неявку в суд без уважительной причины присяжный (гражданин, принесший присягу, а не просто кандидат) может быть оштрафован на сумму вплоть до 2500 рублей (ч. 3 ст. 333, ст. 117 и 118 УПК РФ), так как участие в судебных заседаниях является его обязанностью.

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