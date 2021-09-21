РИАМО - 21 сен. В деревне Гавшино Можайского городского округа обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным спасателей, место обнаружения снаряда взяли под охрану сотрудники полиции. Жизни людей ничто не угрожает.

Изъять и уничтожить боеприпас планируют во вторник. Этим займутся специалисты ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли на территории микрорайона Саввино по улице Чехова в Балашихе.