РИАМО - 21 сен. С начала программы реновации в столице свыше 39 тыс. человек переехали в новое жилье, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что со старта программы в столице ввели в эксплуатацию уже 145 новых домов. Их общая площадь достигает 1,9 млн кв. м. В 113 зданий уже заселяются жильцы.

Он отметил, что переселение организовали для 47,6 тыс. человек, которые живут в 311 старых домах.

«При этом 39,1 тыс. человек из этого числа уже переехали в новые квартиры», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас строятся 154 дома, площадь которых составляет 2,4 млн кв. м. Еще проектируются 145 домов на 3 млн кв. м.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что в Москве продолжают подбирать новые стартовые площадки для волнового переселения жителей.

«На прошлой неделе перечень стартовых площадок был дополнен 10 новыми территориями. Теперь площадок насчитывается 523, их градостроительный потенциал составляет 8,3 млн кв. м», – сказал Левкин.

Эксперты также отмечают хорошие темпы реализации программы, что позволит расселить всех ее участников в заявленные сроки.

«Исходя из тех показателей, которые сегодня есть в доступе у правительства, абсолютно очевидно, что до четверти площадей под реновацию находятся в проектно-строительном цикле, в проектно-строительной стадии. Это действительно внушающие цифры, учитывая, что закон по реновации был принят в конце 2017 года, то есть, по большому счету, на реализацию программы было всего 4 года», – подчеркнула директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что программу реновации планируется реализовать в срок до 2032 года во всех округах столицы.

«Мы прошли большой путь: от создания градостроительной документации, просто гигантская работа, честно говоря, – внутри города спроектировать еще один город. И до конца этого года уже будет переселено около 50 тыс. человек с начала программы. И она дальше будет по нарастающей идти, потому что мы только стартанули, вышли на стартовые площадки, потом больше, больше. И так за 3 периода мы должны до 2032 года, как мы и планировали, программу реализовать», – отметил он.

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