РИАМО - 21 сен. Традиционная акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 сентября. В этот раз к ней присоединятся порядка 100 креативных площадок, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские», - рассказал заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

При организации посещений площадок особое внимание уделят соблюдению мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Для участия в очных мероприятиях необходимо пройти регистрацию (https://turniketov.net/).

Детям будет интересно побывать в «Союзмультфильме». Им и их родителям покажут экспозицию «Золотая коллекция студии» и раскроют тайны создания мультфильмов.

Тайные комнаты посетителям покажут в музее-театре «Булгаковский дом». Здесь же гости смогут познакомиться с котом Бегемотом и позвонить по телефону начала XX века. На студии кинокомпании «Улица Сергея Эйзенштейна» будут рассказывать о кинопроизводстве, например, о съемках фильма «Брат-3», за которыми можно будет понаблюдать.

Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой приоткроет занавес и поделится историями из жизни театра, покажет гримерки и костюмерный цех.

Юным москвичам могут быть интересны мастер-классы по актерскому мастерству от студии «Мастерская Артист».

Кроме того, участники акции смогут посетить культурный центр «Хитровка», Центральный московский ипподром, частную галерею, интерьерное бюро, VR-клуб и другие необычные места.