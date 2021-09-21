РИАМО - 21 сен. Московскую благотворительную акцию «В добрые руки» посетили 14 тыс. москвичей, мероприятие проходило на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября, сообщает пресс-служба Оргомитета благотворительной акции.

В итоге люди собрали почти 2,5 тонны корма для животных из приютов, а также 60 упаковок лакомств и боле 100 игрушек для животных.

В акции приняли участие 15 организаций, которые занимаются проблемами бездомных собак и кошек.

На лектории гостям рассказывали о правилах воспитания животных, о том, как за ними нужно правильно ухаживать. 9 лекции послушали 630 человек.

Еще можно было стать посетителем груминг-салона, куда можно было прийти со своим питомцем и доверить его мастерам. Так поступили 98 посетителей.

Также на мероприятии была мобильная ветстанция, посетить которую мог любой желающий. В частности, хозяева могли сделать своим питомцам УЗИ, поставить нужные прививки или просто проверить здоровье. Всего приняли 83 собаки и 31 кошку.