РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В Подольске все котельные пущены в отопительный режим, 20 сентября теплоноситель подан на все социальные объекты здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Тепло подает 21 теплоснабжающая организация от 89 котельных, из них 70 муниципальных, 19 ведомственных. Тепло распределяют 52 центральных тепловых пункта (ЦТП) по теплосетям общей протяженностью 423,4 км.

С 13 сентября постановлением администрации «О начале отопительного сезона 2021-2022» в городском округе начат отопительный период.

Включение систем отопления потребителей тепловой энергии проводится в следующем порядке: школы, дошкольные образовательные учреждения и лечебные учреждения; жилые дома; административные здания, здания учреждений высшего профессионального образования, учреждений культуры, спорта и молодежной политики; предприятия.

На жилой фонд в 1 979 многоквартирных домов также пустили тепло, однако имеются технологические нарушения на тепловых сетях п. Быково, ул. Кирова 53А-59А, Красногвардейский бульвар, 39, 40, ул. Филиппова, 3, 3А, 5; ул. Энтузиастов 2, 4, 6, а также возможно завоздушивание во внутридомовых сетях отопления.

С целью экстренного реагирования на обращения и заявления граждан по вопросам обеспечения тепловой энергией в администрации Подольска создан и функционирует постоянно действующий штаб за контролем по пуску отопления, организована работа горячей линии: 8(496)755-57-93, 8(916)565-96-15 (с 9:00 до 18:00), 8(496)755-57-98 (круглосуточно),для обращений граждан по вопросам пуска тепла в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы.

Управляющим компаниям поставлены задачи продолжить работы в жилых домах по устранению воздушных пробок по стоякам до полной их ликвидации, оперативно реагировать на поступавшие заявки от населения о нарушении теплоснабжения.