РИАМО - 21 сен. С начала года в столице выделили без торгов 12 земельных участков под размещение производств, их общая площадь превышает 11 га., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В реализацию проектов инвесторы вложат более 8 млрд рублей и планируют создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в столице откроется мясоперерабатывающий завод, приборостроительный комплекс, промышленные технопарки. Кроме того, в городе появится предприятие по производству музыкальных инструментов и макаронных изделий.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице также откроется производство окон и дверей и предприятие, специализирующееся на офисной и гостиничной мебели. Общий объем инвестиций по 2 проектам составит порядка 680 млн рублей, а также в городе появится порядка 400 новых рабочих мест», — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.​