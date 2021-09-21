РИАМО - 21 сен. Текущий сентябрь в Московском регионе, а также на других территориях европейской части России, может стать самым холодным с начала века. Однако такая погодная аномалия не противоречит тенденции глобального потепления, пишут «Известия».

Как пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сейчас отрицательные температурные аномалии наблюдаются от Байкала до Атлантики. Причина этого - поступающий из Арктики холод.

«Мы фиксируем очень сильный и на редкость продолжительный заток холода - полярный вихрь, сместившийся в сторону Восточного полушария, - на территории Сибири, европейской части России, Центральной и Западной Европы. За последние полгода такая ситуация встречается впервые», - сказал Шувалов.

По его словам, первый осенний месяц отличается холодной погодой, такая ситуация сохранится еще 4-5 дней.

Метеоролог добавил, что аномально холодный сентябрь, скорее всего, не помешает 2021 году войти в пятерку самых теплых с начала XXI века. В целом специалисты отметили, что сентябрьская температурная аномалия не противоречит общей тенденции глобального потепления. С ним же климатологи связывают усиление осадковой деятельности с «драматическими последствями».

«Осадки чаще будут носить ливневый характер. Мы уже сталкивались с этим. <...> К учащению таких явлений нужно готовиться», - сказал Шувалов.

Так, в ближайшие дни в Москве должно выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Дожди будут идти до четверга, затем они начнут постепенно утихать.

По словам Шувалова, в конце сентября в столице потеплеет, температура поднимется выше плюс 10 градусов. Однако такое потепление нельзя назвать бабьим летом.