РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Подольску задержаны двое уроженцев республики ближнего зарубежья 40 и 43 лет по подозрению в краже автомобиля, сообщается на сайте регионального главка МВД России.

«Полицейскими установлено, что злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в ночное время похитили с неохраняемой стоянки возле одного из домов в поселке Быково автомобиль иностранного производства. После этого они заменили на иномарке государственные номера и отогнали ее в «отстойник» в городе Бронницы. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по записям камер видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут передвижения похищенного автомобиля, а также машины сопровождения, и на следующий день задержали подозреваемых на МКАД. В машине подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли подменные государственные регистрационные знаки.

Похищенный автомобиль возвратили законному владельцу. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.