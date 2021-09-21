РИАМО - 21 сен. Загруженность столичных дорог утром во вторник составляет 7 баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта затруднено на Третьем транспортном кольце, в районе станции метро «Таганская», на МКАД.

В центре города заторы отмечаются на набережных Москвы-реки, на Никитском бульваре, в Малом Черкасском переулке.

Еще серьезные пробки возникли на северо-востоке, юго-востоке, западе города.

К 10:00 прогнозируется снижение загруженности до 6 баллов, к 12:00 – до 5 баллов.