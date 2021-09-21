РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Ряд домов на улицах Красноармейская, Железнодорожная, Станционная, Советская, Учительская и Вокзальная в поселке Нахабино подмосковного Красногорска остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водозаборном узле, сообщается а Telegram-канале администрации муниципалитета.

Отключено ХВС по адресам: п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 33, 35, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61; ул. Железнодорожная, д. с 1 по 5, с 7 по 10, с 12 по 15; ул. Станционная, ул. Советская, ул. Учительская, ул. Вокзальная.

Причиной стало отключение автоматики на ВЗУ АО «РЖД» депо «Нахабино».

«Ждем аварийную бригаду, резервуары заполняются. Вода появится после заполнения резервуаров. Просим прощения за временные неудобства!» - заключается в сообщении.