РИАМО - 21 сен. Подстанцию скорой медицинской помощи на 20 автомобилей построили в Даниловском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Внутри подстанции оборудуют кабинеты заведующего, старшего врача и фельдшера, зал совещаний и комнаты психологической разгрузки. Здание расположено на улице Ленинская Слобода, дом №5, корпус 3. Его построили за счет средств города.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Подстанция готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Здание имеет 3 этажа, его площадь составляет 3 тыс. кв. м. Внутри оборудуют зал совещаний на 50 человек, учебный класс, а также технические помещения, которые будут находятся в подвале. Рядом с подстанцией организована автостоянка, площадки отдыха, высажены деревья и кустарники, установлены скамейки и урны.

Мосгосстройнадзор и центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провели проверку объекта.

«Выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по проверке качества работ и применяемых материалов. Был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции», — отметил Войстратенко.​