РИАМО - 21 сен. Врачи столичных поликлиник смогут сразу увидеть группу здоровья ребенка, предоставленные ему льготы, наличие хронических заболеваний и контакты родителей или законных представителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Такая практика начала действовать в поликлиниках и детских садах города. Это значительно упростит работу узких специалистов с маленькими пациентами, поможет их лечению.
По ее словам, прежде эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, врачам приходилось довольно долго ее искать.
Вице-мэр добавила, что данные, предоставляемые сервисом, дадут врачам возможность оперативно принимать решения, связанные с лечением пациента. Они автоматически переносятся из электронных документов.
Кроме того, в этом сервисе системы «Московская электронная школа» и ЕМИАС объединены, так медицинские работники могут узнать о том, в какую школу или детский сад ходит ребенок, а также контакты его родителей или представителей.
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