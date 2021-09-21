РИАМО - 21 сен. Врачи столичных поликлиник смогут сразу увидеть группу здоровья ребенка, предоставленные ему льготы, наличие хронических заболеваний и контакты родителей или законных представителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такая практика начала действовать в поликлиниках и детских садах города. Это значительно упростит работу узких специалистов с маленькими пациентами, поможет их лечению.

«Новый сервис — паспорт ребенка — запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке — как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребенка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, прежде эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, врачам приходилось довольно долго ее искать.

Вице-мэр добавила, что данные, предоставляемые сервисом, дадут врачам возможность оперативно принимать решения, связанные с лечением пациента. Они автоматически переносятся из электронных документов.

Кроме того, в этом сервисе системы «Московская электронная школа» и ЕМИАС объединены, так медицинские работники могут узнать о том, в какую школу или детский сад ходит ребенок, а также контакты его родителей или представителей.​

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