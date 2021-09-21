РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки в столице выпало 18 мм осадков, что составляет свыше 27% от нормы для сентября, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что 20 сентября в Москве может пройти сильнейший за 73 года ливень, во время которого может выпасть треть месячной нормы осадков.

«За прошедшие сутки на станции ВДНХ выпало 18 мм осадков (27,7% от месячной нормы - ред.). До рекорда мы недобрали всего 0,2 мм», - сказала Позднякова.

По ее словам, за минувшую ночь в Московском регионе выпало от 4 до 7 мм осадков, к 9 утра вторника эти значения могут вырасти еще на пару миллиметров.

Месячная норма осадков для сентября составляет 65 мм.

Во вторник в столичном регионе будет холодно, дождливо и ветрено. Температура воздуха не поднимется выше +9 градусов, порывы восточного ветра могут достигать 15 м/с.