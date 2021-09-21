РИАМО - 21 сен. Партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов избирателей на выборах в Госдуму по федеральному округу по итогам обработки 100% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.

Второе место заняла КПРФ с 18,93% голосов избирателей, третье - ЛДПР с 7,55%.

Партия «Справедливая Россия - За правду» набрала 7,46% голосов, «Новые люди» – 5,32%, Партия пенсионеров – 2,45%, «Яблоко» – 1,34%, «Коммунисты России» – 1,27%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,80%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,64%, Партия роста – 0,52%, «Гражданская платформа» – 0,15%.

По итогам обработки 100% протоколов УИК на голосовании по одномандатным округам партия «Единая Россия» набрала 88%, КПРФ – 4%, «Справедливая Россия - За правду» - 3,56%, ЛДПР – 0,89%, по 0,44% набрали «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа». Самовыдвиженцы набрали 2,23%.

Выборы в России впервые проходили в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Избиратели голосовали по федеральным партийным спискам (прошедшие пятипроцентный барьер партии поделят между собой 225 мест в Госдуме) и за кандидатов в одномандатных округах (победители получат остальные 225 мест в ГД).

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила выборы-2021 состоявшимися. Явка составила 51,68%. Официальные итоги выборов будут подведены в пятницу.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что победа партии на выборах в Госдуму была чистой и честной.

Выборы‑2021: главное о трехдневном голосовании в Москве и Подмосковье>>