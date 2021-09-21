РИАМО - 21 сен. Столичные власти планируют закончить реконструкцию четырех развязок на МКАД к концу 2024 года. Так, работы на Осташковском шоссе завершатся уже в этом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшие годы работа на развязках МКАД будет полностью завершена. В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м — с Алтуфьевским, а в 2024-м — с улицами Верхние Поля и Липецкой», — уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благодаря реконструкции развязок на кольцевой трассе будет увеличена пропускная способность других магистралей, а также обеспечено разделение транспортных потоков.

«Всего за последние 10 лет в Москве модернизировали 18 развязок с МКАД общей протяженностью более 150 км. Как правило, в ходе работ расширяется проезжая часть за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», — добавил Бочкарев.

Строительство новых развязок и ремонт существующих являются одним из главных направлений работы московских властей по улучшению транспортной системы города.​