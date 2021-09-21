РИАМО - 21 сен. Вечером на московских дорогах прогнозируют пробки в 9 баллов, сейчас загруженность дорог оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данную минуту движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Комсомольском проспектах.

Некоторые пробки могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они проводятся на Волоколамском, Варшавском и Пятницком шоссе, а также на 31 и 53 км МКАД.