РИАМО - 21 сен. В Московском регионе стали чаще жаловаться на кибермошенников, число жалоб выросло втрое, сообщает пресс-служба Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

В первой половине 2021 года в Банк России поступило порядка 1,6 тыс. таких обращений. Москвичи сообщали о подобных проблемах 1,2 тыс. раз, жители Московской области – порядка 400 раз.

Так, в целях обмана граждан преступники звонят им, рассылают сообщения, чтобы под различными предлогами завладеть данными банковских карт или вынудить человека самостоятельно перевести им деньги.

Также людей беспокоят нелегальные компании, которые незаконно предоставляют финансовые услуги, – жалоб на них было получено около 600.

Всего за первую половину текущего года жители Московского региона пожаловались на финансовые организации 24,6 тыс. раз. При этом москвичи обратились в Банк России с различными проблемами почти 18 тыс. раз, жители Подмосковья – 6,6 тыс. раз.