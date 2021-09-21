РИАМО - 21 сен. Во вторник в Московском регионе ожидается холодная, дождливая и ветреная погода. Температура воздуха днем составит не более +9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице прогнозируется плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - плюс 4-9 градусов. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., порывы восточного ветра могут достигать 15 м/с. Влажность воздуха в Московском регионе будет порядка 80%.

По словам специалистов, в такую некомфортную погоду может ухудшиться самочувствие метеозависимых людей.