РИАМО - 20 сен. Отстоять очередь вместо желающих купить новый iPhone в Москве могут другие люди, это будет стоить 120 тыс. рублей, сообщил РИАМО продавец необычной услуги в столице.

Подобные объявления публикуют в Сети уже несколько дней. Автор одного из последних, появившихся в интернете вечером в понедельник, готов занять место в очереди в ЦУМ с вечера 23 сентября.

В объявление указано, что опыт перекупа iPhone у продавца необычной услуги с 2010 года, когда он покупал iPhone 4. При этом мужчина дает 100%-ю гарантию покупки.

В сентябре в продажу поступят 4 новых iPhone: 2 модели попроще — iPhone 13 и iPhone 13 Mini, и 2 флагманских аппарата — iPhone 13 Pro и Pro Max.

Стоимость на iPhone 13 будет начинаться с 70 тыс. рублей. Продажи стартуют 24 сентября.