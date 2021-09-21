РИАМО - 21 сен. Масштабные работы по благоустройству порядка 4 тыс. дворовых и внутриквартальных территорий завершились в Москве. При планировании обновлений учитывались пожелания москвичей, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь благоустроенных территорий составила свыше 4,2 тыс. га.

«Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что рабочие выполнили ремонт существующих и установку новых детских игровых комплексов, разместили на придомовых территориях удобные лавочки, для безопасности установили опоры освещения с энергосберегающими лампами.

В осенний период на благоустроенных территориях проведут озеленение – высадят молодые деревья и кустарники.

Ранее все дворы Москвы, которых насчитывается более 24 тыс., привели в соответствие со стандартом. В каждом организовали инфраструктуру для отдыха, спортивных тренировок, оборудовали систему освещения.

Сами горожане активно участвуют в обновлении своих придомовых территорий, предлагают собственные идеи. В столице каждый год проводят конкурс на лучший двор.

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