РИАМО - 20 сен. По мнению доцента факультета журналистики МГУ, куратора проекта «Медиакласс в московской школе» Анны Толоконниковой, сегодня школьные медиа выходят на качественно новый уровень. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

«Факультет журналистики МГУ давно работает с ребятами самого разного возраста, и участие в проекте «Медиакласс в московской школе» - логичное продолжение этого сотрудничества», - сказала Толоконникова.

По ее словам, уже более 10 лет на площадке факультета проводится профессиональная подготовка учащихся, каждый год проходит конкурс медийных проектов: фестиваль школьных СМИ, организованный по инициативе профессора Елены Вартановой.

«Члены жюри из Союза журналистов России и Национальной ассоциации исследователей масс-медиа отмечают, что уровень школьных медиа ежегодно становится все выше, и проект «Медиакласс в московской школе» значительно помогает этому», - отметила Толоконникова.

Специалист подчеркнула, что благодаря партнерским программам школьники получают знания от настоящих профессионалов медиасферы, осознанно выбирают будущую специальность, и потому на первый курс университета приходят не только высоко мотивированные абитуриенты, но и хорошо подготовленные к освоению профессионального мастерства.

Проект «Медиакласс в московской школе» реализует департамент образования и науки столицы с 2021 года. Его активными участниками являются 66 образовательных организаций Москвы.