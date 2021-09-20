РИАМО - 20 сен. Отопление уже включено на всех объектах социальной сферы и в более чем 47 тыс. многоквартирных домов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

На сегодняшний день теплом обеспечены 99,4% жителей в домах Московской области, использующих централизованное отопление. Работа по подаче тепла организована во всех городских округах и велась в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни.

С учетом резкого похолодания по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году пробные пуски тепла начались 10 сентября, а отопительный сезон в регионе начался 13 сентября.

За всю историю ЖКХ в Московской области централизованное отопление в Подмосковье не включали ранее 19 сентября. Как правило, на запуск такой инерционной системы, как в Подмосковье, требуется 2-4 недели.

Тем не менее, модернизация системы теплоснабжения позволила пустить тепло менее чем за 7 дней.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, главным вопросом на сегодняшний день остается продувка стояков в жилом секторе многоквартирных домов.

«К большому сожалению, этот технологический процесс нельзя обойти стороной. Нам важно, чтобы у жителей было тепло в квартирах. Если в квартире холодно, мы оперативно решим ваш вопрос, позвоните, пожалуйста, по телефону горячей линии», - отметил Самарин.

Телефоны горячей линии по вопросам отопления в Подмосковье: +7 (499) 444-01-00; +7 (496) 245-15-99.